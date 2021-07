SoudorguesSoudorgues Soudorgues Soudorgues Gard, Soudorgues Visite : Soudorgues au temps du Désert Soudorgues Soudorgues SoudorguesSoudorgues Catégories d’évènement: Gard

Soudorgues Gard Soudorgues Gard Soudorgues Balade sur les lieux des assemblées interdites (1685-1787) et la « cache de Soudorgues ».Visite gratuite. Durée : 3 heures environ. Distance : 3,5 kmsDépart à 9h devant le Temple Prévoir bonnes chaussures + eau Nombre de places limité Inscription obligatoire à l’Office de tourisme ou au 04 66 85 27 27 +33 4 66 85 27 27 Droits gérés dernière mise à jour : 2021-07-07 par

