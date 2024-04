Visite « Sorcières et Diable au Sabbat » Église Saint-Eutrope Bellefond, samedi 13 avril 2024.

Visite « Sorcières et Diable au Sabbat » Église Saint-Eutrope Bellefond Gironde

Le sabbat est la célébration des forces obscures par les sorciers et sorcières. Où se pratiquait-il ? Quand ? Comment identifier une sorcière et s’en protéger ? Qu’est-ce qui pousse un moldu à se rendre au sabbat ? Les témoignages recueillis entre le XVIe et le XIXe siècle nous permettront de répondre à ces questions et plus encore sur un lieu de sabbat identifié par la tradition. Rendez-vous à 14 h à l’église de Bellefond puis nous partirons en voiture vers une propriété privée. La suite se déroulera en forêt. Réservation obligatoire. 10 10 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:00:00

fin : 2024-04-13 16:00:00

Église Saint-Eutrope Bourg

Bellefond 33760 Gironde Nouvelle-Aquitaine contact@guidesudret.fr

