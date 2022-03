Visite sonore de 5 œuvres emblématiques _ “La classe, l’œuvre” Musée d’art et d’histoire du Judaïsme Paris Catégorie d’évènement: Paris

Cinq œuvres emblématiques prennent vie grâce à une mise en scène sonore élaborée par les élèves dans le cade de « La classe, l’œuvre ! » Visite sonore avec les élèves de 4e du collège Victor Hugo (Paris 3e) dans le cadre de l’édition 2022 de « La classe, l’œuvre ! » Musée d’art et d’histoire du Judaïsme 71 rue du Temple 75003 Paris Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:30:00 2022-05-14T19:30:00;2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T21:00:00

