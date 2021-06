Pérignat-sur-Allier Pérignat-sur-Allier 63800, Pérignat-sur-Allier Visite sonore : dans les pas de George Onslow Pérignat-sur-Allier Pérignat-sur-Allier Catégories d’évènement: 63800

Pérignat-sur-Allier 63800 Pérignat-sur-Allier EUR Venez vivre l'expérience étonnante d'une visite à plusieurs voix. A la parole du guide conférencier viendront se mêler celles enregistrées de grands témoins de la vie passée ou contemporaine ainsi que des reportages sonores en lien avec les lieux visités.

2021-06-10 18:30:00 – 2021-06-10 20:00:00