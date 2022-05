Visite sensorielle Puits Couriot / Parc-musée de la mine Saint-Étienne Catégories d’évènement: Loire

Saint-Étienne

Visite sensorielle Puits Couriot / Parc-musée de la mine, 14 mai 2022, Saint-Étienne. Visite sensorielle

le samedi 14 mai à Puits Couriot / Parc-musée de la mine Ce format court de visite vous propose une expérience sensorielle au cœur des bâtiments industriels miniers. En mettant vos sens en éveil, venez découvrir la mine autrement ! Puits Couriot / Parc-musée de la mine Parc Joseph Sanguedolce, 3 boulevard maréchal Franchet d’Esperey, 42000 Saint-Etienne Saint-Étienne Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T19:30:00 2022-05-14T20:00:00;2022-05-14T20:30:00 2022-05-14T21:00:00;2022-05-14T21:45:00 2022-05-14T22:15:00;2022-05-14T22:45:00 2022-05-14T23:15:00

