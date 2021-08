Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime [Visite sensorielle] Pour les 0-3 ans à 10h30 Saint-Nicolas-d’Aliermont Saint-Nicolas-d'Aliermont Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont

La visite débutera a 10h30, matinée des tout-petits, 0-3 ans, accompagnés d'un parent. Les bambins découvrent le musée à travers une visite sensorielle.

museehorlogerie@wanadoo.fr +33 2 35 04 53 98 http://www.musee-horlogerie-aliermont.fr/

Détails Catégories d’évènement: Saint-Nicolas-d'Aliermont, Seine-Maritime Autres Lieu Saint-Nicolas-d'Aliermont Adresse Musée de l'Horlogerie 48 rue Edouard Cannevel Ville Saint-Nicolas-d'Aliermont lieuville 49.8795#1.21987