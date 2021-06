Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Gard, Pont-Saint-Esprit Visite sensorielle : plantes magiques et secrets d’apothicaires Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit Catégories d’évènement: Gard

Pont-Saint-Esprit

Visite sensorielle : plantes magiques et secrets d’apothicaires Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit. Visite sensorielle : plantes magiques et secrets d’apothicaires 2021-07-07 – 2021-07-07 Maison des Chevaliers – musée d’Art Sacré du Gard 2, rue St Jacques

Pont-Saint-Esprit Gard Maison des Chevaliers – musée d’Art Sacré du Gard Pont-Saint-Esprit Gard Pont-Saint-Esprit Saviez-vous que la fleur de lys représente la royauté, la pureté et la majesté ?Que la menthe est conseillée par la religieuse Hildegarde de Bingen pour soulager les maux de ventre et que le saule est l’ancêtre de notre aspirine ?Découvrez l’univers fascinant des plantes sacrées, potions guérisseuses, croyances et remèdes d’antan…Notre apothicaire vous transportera du Moyen Âge au 19e siècle à travers les collections du musée d’art sacré du Gard. Une visite surprenante, qui sollicitera tous vos sens, pour petits et grands ! Les mercredis Du 7 juillet au 18 août – 10H(sauf 14 juillet)1h15 – Gratuit – Tout publicSans réservation, dans la limite des places disponibles musee@gard.fr +33 4 66 90 75 80 https://musees.gard.fr/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Détails Catégories d’évènement: Gard, Pont-Saint-Esprit Étiquettes évènement : Autres Lieu Pont-Saint-Esprit Pont-Saint-Esprit Adresse Maison des Chevaliers - musée d'Art Sacré du GardMaison des Chevaliers - musée d'Art Sacré du Gard 2, rue St Jacques Ville Pont-Saint-EspritPont-Saint-Esprit lieuville 44.25529#4.65092