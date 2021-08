Hyères Place Clemenceau Hyères, Var Visite sensorielle Place Clemenceau Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Quel goût avaient les biscuits de nos grands–mères ? Que racontait–on à la veillée ? Quelles odeurs inondaient les rues d’Hyères ? Au cours de cette visite guidée, découvrez les artisanats et les traditions provençales. Puis, terminez la visite par un jeu de rôle, en retrouvant les gestes des bugadières lors d’une lessive au lavoir avec les outils d’autrefois. Rendez-vous : Le Quai, place Clemenceau Durée : 1 h 30 Informez-nous dès votre arrivée si vous avez des allergies alimentaires.

Un voyage à travers les odeurs et les saveurs d’antan Place Clemenceau place Clemenceau 83400 Hyères Hyères Costebelle Var

