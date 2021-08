Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Visite sensorielle – L’église dans tous les sens Beaulieu-lès-Loches Beaulieu-lès-Loches Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches

Indre-et-Loire

Visite sensorielle – L’église dans tous les sens Beaulieu-lès-Loches, 19 septembre 2021, Beaulieu-lès-Loches. Visite sensorielle – L’église dans tous les sens 2021-09-19 – 2021-09-19

Beaulieu-lès-Loches Indre-et-Loire Venez jeter un œil neuf à ce monument emblématique de la cité. Touchez, regardez, sentez, écoutez et (re)découvrez l’édifice comme vous ne l’avez jamais vu. Venez jeter un œil neuf à ce monument emblématique de la cité. Touchez, regardez, sentez, écoutez et (re)découvrez l’édifice comme vous ne l’avez jamais vu. zregnault@beaulieulesloches.eu +33 2 47 91 94 94 http://www.beaulieulesloches.eu/index.php?page=accueil Venez jeter un œil neuf à ce monument emblématique de la cité. Touchez, regardez, sentez, écoutez et (re)découvrez l’édifice comme vous ne l’avez jamais vu. Pignede dernière mise à jour : 2021-08-04 par

Détails Catégories d’évènement: Beaulieu-lès-Loches, Indre-et-Loire Autres Lieu Beaulieu-lès-Loches Adresse Ville Beaulieu-lès-Loches lieuville 47.1284#1.01233