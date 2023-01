Visite sensorielle exposition Eau noire Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Catégories d’Évènement: Finistère

Saint-Martin-des-Champs

Visite sensorielle exposition Eau noire Saint-Martin-des-Champs, 15 février 2023, Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs. Visite sensorielle exposition Eau noire Le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère Rue Park Ar Roudour Le Roudour

2023-02-15 – 2023-02-15

Rue Park Ar Roudour Le Roudour

Saint-Martin-des-Champs

Finistère Saint-Martin-des-Champs L’exposition Eau Noire explore le rapport à notre environnement quotidien. Au cœur de ses images, Mael Le Golvan travaille la lumière pour créer une photographie qui se mue en peinture. À travers ses différents travaux, l’artiste approfondit la construction photographique du paysage. Maël Le Golvan étudie les espaces bâtis recolonisés par la végétation dans sa série Paysage Rudéral, ou les zones intermédiaires entre terre et mer à Morlaix et ses environs. Il parcourt et photographie ces lieux de nuit pour révéler le paysage dans son plus simple appareil. Traduction bretonne de ‘‘Dourduff’’ – un des affluents de la rivière de Morlaix – Eau Noire donne à voir un sentiment paradoxal vis-à-vis des éléments naturels, la sensation d’un apaisement intranquille. Pour cette exposition, Les Moyens du Bord proposent une visite sensorielle adaptée aux personnes mal-voyantes et non-voyantes. lesmoyensdubord.mdb@gmail.com +33 2 98 88 25 62 http://www.lesmoyensdubord.fr/mael-le-golvan-eau-noire/ Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs

dernière mise à jour : 2023-01-16 par

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Saint-Martin-des-Champs Autres Lieu Saint-Martin-des-Champs Adresse Saint-Martin-des-Champs Finistère Rue Park Ar Roudour Le Roudour Ville Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs lieuville Rue Park Ar Roudour Le Roudour Saint-Martin-des-Champs Departement Finistère

Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-martin-des-champs-saint-martin-des-champs/

Visite sensorielle exposition Eau noire Saint-Martin-des-Champs 2023-02-15 was last modified: by Visite sensorielle exposition Eau noire Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs 15 février 2023 finistère Le Roudour Rue Park Ar Roudour Saint-Martin-des-Champs Finistère Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs, Finistère

Saint-Martin-des-Champs Saint-Martin-des-Champs Finistère