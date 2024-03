Visite sensorielle et patrimoniale Parc du château de la Neuenbourg Guebwiller, samedi 1 juin 2024.

Visite sensorielle et patrimoniale

Participez à une visite autour des 5 sens, afin de vous imprégner du parc de la Neuenbourg… Laissez-vous guider à travers cet écrin de verdure, ses odeurs et ses particularités, grâce à cette expérience sensorielle et patrimoniale.

Rendez-vous devant le parvis de l’église Notre-Dame à Guebwiller.

Certains sens seront obstrués pendant la visite.

Prévoir de déambuler pieds nus.

Merci de nos préciser si allergies/intolérances.

Enfants à partir de 7 ans.

Le parc de la Neuenbourg est méconnu à Guebwiller. Il était, sous l'ancien Régime, propriété des princes-abbés de Murbach qui y aménagent un jardin régulier au XVIIIème siècle. Le parc fut recréé entre 1830 et 1850 par la famille Schlumberger. Ils transforment alors le jardin du XVIIIème siècle en un parc paysager laissant aller à une flânerie romantique. Près de 40 espèces d'arbres et arbustes ont été répertoriés, dont un bon nombre d'exotiques.

