Visite sensorielle d’Yvetot Yvetot, 28 septembre 2022, Yvetot.

Visite sensorielle d’Yvetot Yvetot

2022-09-28 14:30:00 14:30:00 – 2022-09-28 17:00:00 17:00:00

Yvetot Seine-Maritime Yvetot

Sandrine pérégrine et vous emmène pour une visite multisensorielle où vous déambulerez dans les rues d’Yvetot, entre les vestiges du passé et le patrimoine de la reconstruction.

Vous (re)découvrirez le patrimoine dans toutes ses dimensions, à l’occasion d’un moment interactif et ludique qui vous invitera à une expérience décalée et surprenante. Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter… une manière originale et décalée d’explorer le patrimoine dans toutes ses dimensions et de s’amuser !

Visite guidée par Sandrine LAURENT, guide-conférencière.

Conseil : à partir de 6 ans.

tourisme@yvetot-normandie.fr +33 2 32 70 99 96 https://www.yvetot-normandie-tourisme.fr/

Yvetot

