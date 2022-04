VISITE SENSORIELLE DU MUSÉE PINCÉ

VISITE SENSORIELLE DU MUSÉE PINCÉ, 28 avril 2022, . VISITE SENSORIELLE DU MUSÉE PINCÉ

2022-04-28 – 2022-04-28 À destination des personnes déficientes visuelles et accessible à tous les publics.

Voyagez au musée Pincé grâce à des objets témoins du passé et à des dispositifs sensoriels. Infos pratiques:

Réservation conseillée. À destination des personnes déficientes visuelles et accessible à tous les publics.

Voyagez au musée Pincé grâce à des objets témoins du passé et à des dispositifs sensoriels. Infos pratiques:

Réservation conseillée. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville