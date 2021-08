Haguenau Médiathèque de la Vieille-Île Bas-Rhin, Haguenau Visite sensorielle du fonds patrimonial Médiathèque de la Vieille-Île Haguenau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Haguenau

Visite sensorielle du fonds patrimonial Médiathèque de la Vieille-Île, 18 septembre 2021, Haguenau. Visite sensorielle du fonds patrimonial

Médiathèque de la Vieille-Île, le samedi 18 septembre à 16:00

### Au milieu de la réserve où sont installés les ouvrages anciens, une visite descriptive et tactile est proposée, accompagné du relieur, pour découvrir les particularités du livre ancien. Visite particulièrement adaptée au public aveugle ou malvoyant. Pour des questions de confort et de sécurité, il est recommandé aux personnes aveugles et malvoyantes de venir accompagnées. Les chiens guides sont autorisés.

Gratuit. Sur inscription. Durée 1h. Jauge très limitée.

Au milieu de la réserve où sont installés les ouvrages anciens, une visite descriptive et tactile est proposée, accompagné du relieur, pour découvrir les particularités du livre ancien. Médiathèque de la Vieille-Île 24 rue André Traband, 67500 Haguenau Haguenau Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Haguenau Autres Lieu Médiathèque de la Vieille-Île Adresse 24 rue André Traband, 67500 Haguenau Ville Haguenau lieuville Médiathèque de la Vieille-Île Haguenau