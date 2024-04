Visite sensorielle de l’Herbularium Herbularium, maison du Parc du Morvan Saint-Brisson, samedi 1 juin 2024.

Visite sensorielle de l’Herbularium La visite de l’Herbularium a été spécialement conçue pour découvrir ce jardin en transition avec ses cinq sens en se reliant au vivant : sol, diversité végétale, faune associée, gestion différenciée. Samedi 1 juin, 09h00 Herbularium, maison du Parc du Morvan Samedi 1er juin : 3 € par personne | Gratuit pour les moins de 12 ans.

Elle propose de partager les savoirs et les savoir-faire sur les pratiques du jardinage, l’usage des plantes sauvages et jardinées, ainsi que de réaliser des semis, billes de graines, collecte de graines.

Herbularium, maison du Parc du Morvan 530 route de Saulieu Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté 06 61 94 86 04 https://silenes-grainesdumorvan.fr/animations-balades/a_la_maison-du-parc_du_morvan/ https://www.facebook.com/silenesgrainesdumorvan L'Herbularium est un jardin en transition et d'expérimentations abordant la pratique du jardin avec le vivant : sol, diversité végétale, faune associée, gestion différenciée. Nous vous proposons de partager les savoirs et les savoir-faire sur les pratiques du jardinage écologique, l'usage des plantes sauvages et jardinées, ainsi que de réaliser des semis, billes de graines.

La découverte du jardin se fera spécialement avec vos cinq sens ! Un parking est disponible.

© Silenes, Graines du Morvan