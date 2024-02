Visite sensorielle de l’abbaye d’Ardenne Imec Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe, lundi 1 janvier 2024.

Visite sensorielle de l’abbaye d’Ardenne Imec Institut Mémoires de l’édition contemporaine Saint-Germain-la-Blanche-Herbe Calvados

Vendredi

L’abbaye d’Ardenne est un lieu de mémoire, elle est aussi un patrimoine architectural et vivant. Lors de cette visite, les participants seront invités à découvrir les odeurs des plantes du jardin, les particularités visuelles des ornements architecturaux ou encore le toucher des étoffes du Moyen-Âge. Cette visite sensorielle propose une autre manière de s’approprier l’Histoire par le toucher, le regard et l’odorat. A l’aide d’un kit composé de jumelles, d’une matériauthèque et d’une banque d’odeurs, nous proposons aux participantes et participants de se livrer à une enquête sensorielle, une machine à traverser les âges, via l’expérience du corps.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-01

fin : 2024-12-31

Imec Institut Mémoires de l’édition contemporaine Abbaye d’Ardenne

Saint-Germain-la-Blanche-Herbe 14280 Calvados Normandie mediations@imec-archives.com

