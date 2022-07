VISITE SENSORIELLE DE LA HALLE AU BLÉ La Flèche La Flèche Catégories d’évènement: La Flèche

Sarthe

VISITE SENSORIELLE DE LA HALLE AU BLÉ La Flèche, 4 août 2022, La Flèche. VISITE SENSORIELLE DE LA HALLE AU BLÉ

Place du 8 Mai 1945 La Flèche Sarthe

2022-08-04 – 2022-08-04 La Flèche

Sarthe La Flèche 3 EUR Réveillez vos sens pour découvrir la Halle au blé lors d’une visite insolite. Sentez, touchez, visitez les halles et le théâtre lors d’un moment privilégié. Infos pratiques :

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans. Durée : 1h30. RDV : devant la Halle au blé de La Flèche. Réveillez vos sens pour découvrir la Halle au blé lors d’une visite insolite. Sentez, touchez, visitez les halles et le théâtre lors d’un moment privilégié. Infos pratiques :

Tarif plein : 5 €. Tarif réduit : 3 € (- de 15 ans et demandeurs d’emploi). Gratuit : – de 5 ans. Durée : 1h30. RDV : devant la Halle au blé de La Flèche. La Flèche

dernière mise à jour : 2022-07-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Flèche, Sarthe Autres Lieu La Flèche Adresse Place du 8 Mai 1945 La Flèche Sarthe Ville La Flèche lieuville La Flèche Departement Sarthe

La Flèche La Flèche Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-fleche/

VISITE SENSORIELLE DE LA HALLE AU BLÉ La Flèche 2022-08-04 was last modified: by VISITE SENSORIELLE DE LA HALLE AU BLÉ La Flèche La Flèche 4 août 2022 place du 8 mai 1945 La Flèche Sarthe

La Flèche Sarthe