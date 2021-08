Lunel Musée Médard Hérault, Lunel Visite sensorielle de la bibliothèque de Louis Médard Musée Médard Lunel Catégories d’évènement: Hérault

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre

c’est (re)découvrir la bibliothèque de Louis Médard, sous un nouvel angle. Accessible aux voyants ou malvoyants, laissez-vous guider par la voix du médiateur. Les yeux clos, ressentez l’atmosphère de la bibliothèque, laissez-vous conter des histoires et touchez des œuvres !

Tout public, durée : 30min, dans la limite des places disponibles

Fermer ses yeux, sentir, écouter, toucher. Musée Médard 71 place des Martyrs de la Résistance, 34400 Lunel Lunel Hérault

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T15:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T15:30:00

