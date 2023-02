Visite sensorielle dans les collections du musée Musée d’Art et d’Histoire Georges Turpin Parthenay CC Parthenay Gâtine Parthenay Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

2023-02-10 10:30:00 – 2023-02-10 11:15:00

Parthenay

Deux-Sevres Parthenay Visite sensorielle dans les collections pour les 3-6 ans

Jauge limitée, réservation obligatoire ! Visite sensorielle dans les collections pour les 3-6 ans

