Visite sensorielle bébé avec la compagnie "Ninie et compagnie "au MIJ Musée de l'Illustration Jeunesse, 19 avril 2023, Moulins. 26 Rue Voltaire Musée de l'Illustration Jeunesse Moulins Allier

2023-04-19 15:00:00 15:00:00 – 2023-04-19 17:00:00 17:00:00

Allier EUR L’artiste Virginie Bonnier vous propose une visite sensorielle : Corps en mouvement, chant, lecture. Musée de l’Illustration Jeunesse 26 Rue Voltaire Moulins

