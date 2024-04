Visite sensorielle Arboretum des Grandes Bruyères Ingrannes, samedi 1 juin 2024.

Visite sensorielle Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Arboretum des Grandes Bruyères Adulte : 20€ ; Enfant 6-12 ans : 6€ ; Gratuit jusqu’à 5 ans. Réservation conseillée. La participation à la visite guidée donne également accès à l’Arboretum en visite libre pour la journée.

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T16:30:00+02:00

Fin : 2024-06-02T15:00:00+02:00 – 2024-06-02T16:30:00+02:00

Vos 5 sens seront stimulés lors de cette visite guidée spéciale. Car, la nature, à l’Arboretum des Grandes Bruyères plus encore qu’ailleurs, nous offre toutes les sensations : douce et belle, poivrée ou suave, enchanteresse…

Arboretum des Grandes Bruyères 152 Route de Vitry aux Loges, 45450 Ingrannes Ingrannes 45450 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 57 28 24 http://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.arboretumdesgrandesbruyeres.fr/visite »}] Havre de paix au cœur de la forêt d’Orléans, l’Arboretum paysager des Grandes Bruyères allie l’agrément de la promenade et la découverte d’arbres exotiques originaires des climats tempérés du globe. Dans ce « Jardin Remarquable », vous cheminez au travers d’ensembles paysagers d’où émane une harmonie reposante. En 14 Ha, vous voyagez de l’Europe à l’Amérique en passant pas l’Asie ! 7000 arbres et arbustes, finement agencés, créent des paysages uniques et changeant tout au long de la saison. Les bruyères et Magnolias puis les fruitiers d’ornement de mars à mai, laissent progressivement la place aux Rhododendrons, Cornouillers américains et chinois et aux Roses. Enfin, les couleurs d’automne flamboient dans tous les jardins et arboretums du parc. C’est un spectacle vivant et envoûtant ! Depuis toujours entretenu de manière biologique, vous pourrez également y observer une belle variété d’oiseaux, d’insectes et d’amphibiens.

Un endroit unique pour voyager, découvrir et/ou se reposer… A 110 kms au sud de Paris et à 30 kms à l’est d’Orléans, au coeur de la forêt d’Orléans, entre la D921 et la D343

©Marie DEGAEY