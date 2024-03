Visite sensorielle à deux voix des Jardins de la Paix et de la Retraite Jardin de La Retraite – Quimper Quimper, samedi 1 juin 2024.

Visite sensorielle à deux voix des Jardins de la Paix et de la Retraite La Maison du patrimoine vous propose de redécouvrir l’histoire, la symbolique et les bienfaits multiples des plantes aux jardins de la Retraite et de la Paix en compagnie de Lucia Boucher. Samedi 1 juin, 15h00 Jardin de La Retraite – Quimper Samedi 1er juin, à 15h – Durée 2h / Rdv. Maison du patrimoine, 5 rue Ar Barzh Kadiou / Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-01T15:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

La Maison du patrimoine vous propose de redécouvrir l’histoire, la symbolique et les bienfaits multiples des plantes aux jardins de la Retraite et de la Paix en compagnie de Lucia Boucher.

Paysanne herboriste du Centre-Finistère, elle aura a coeur de vous présenter sous la forme d’ateliers tous les assemblages possibles pour vos tisanes.

Jardin de La Retraite – Quimper 33, rue Elie Fréron, 29000 Quimper Quimper 29000 La Tourelle Finistère Bretagne https://www.quimper-tourisme.bzh/jardins/jardin-de-retraite/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.quimper.bzh/1584-reservez-vos-visites-du-patrimoine.htm »}] Entre la rue Elie Fréron et la rue des douves, protégé par les remparts Est de la ville, le jardin de la Retraite s’étend sur près d’un demi hectare.

La configuration du terrain a déterminé une série de jardins qui permettent une succession de points de vue ainsi que trois espaces très diversifiés qui communiquent entre eux par des marches ou des portes. La parcelle basse organisée autour d’un bassin abrite une belle collection de palmiers. Le jardin attenant est dévolu aux plantes de terrains secs. Enfin, les plantes à feuilles larges d’aspect tropical accompagnent le visiteur jusqu’à la rue Elie Fréron.

©VilledeQuimper