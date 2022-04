Visite sensorielle à Autretot Les Hauts-de-Caux, 1 juin 2022, Les Hauts-de-Caux.

Visite sensorielle à Autretot Charretterie 2 Allée des Tisserands Les Hauts-de-Caux

2022-06-01 14:30:00 14:30:00 – 2022-06-01 17:00:00 17:00:00 Charretterie 2 Allée des Tisserands

Sandrine pérégrine et vous emmène pour une visite multi-sensorielle où vous déambulerez dans le village fleuri, à la plus belle saison. Vous (re)découvrirez le patrimoine dans toutes ses dimensions, à l’occasion d’un moment interactif et ludique qui vous invitera à une expérience décalée et surprenante. Ouvrir les sens, observer, ressentir, dessiner, goûter… Une manière originale et décalée d’explorer le patrimoine dans toutes ses dimensions et de s’amuser.

Visite proposée par Sandrine Laurent, guide-conférencière.

tourisme@yvetot-normandie.fr +33 2 32 70 99 96 https://www.yvetot-normandie-tourisme.fr/

dernière mise à jour : 2022-04-05 par Yvetot Normandie Tourisme