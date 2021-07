Visite sensible « Nous avons fait la nuit » La Combe des Bourguignons, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Marguerittes.

le samedi 18 septembre à La Combe des Bourguignons

De secrets en images, des mots à la danse, les artistes vous confient un peu d’eux et du lieu traversé. Inscrivant leur corps dans le paysage, ils créent ainsi des chorégraphies en lien avec les éléments de la Combe des Bourguignons. Ils vous proposent une balade sensible où les enfants et leurs parents sont guidés vers de nouvelles perceptions de la garrigue, de ses oliviers et de ses constructions de pierres sèches. **Une proposition artistique de la compagnie Satellite** **La Combe des Bourguignons** En 1989, le hasard malheureux d’un incendie ravageant les collines entourant Marguerittes a révélé un magnifique patrimoine communal : la Combe des Bourguignons et son ensemble de mystérieuses capitelles et de constructions en pierres sèches bâties par les fameux paysans bâtisseurs, les Rachalans du 17ème au 18ème siècle. Ce véritable poumon vert réhabilité jusqu’en 2002 et entretenu au quotidien par le Chantier d’insertion « Les Oliviers » vous offre un magnifique paysage de garrigue empreint d’histoire qui mérite d’être découvert ! **En partenariat avec la Ville de Marguerittes** **Dans le cadre de PIERRES INSOLITES** Projet de valorisation du patrimoine en Occitanie, qui invite des compagnies d’arts de rue à créer in situ de visites sensibles ou théâtralisées. C’est une manifestation ludique et familiale qui propose un regard décalé sur le patrimoine de la région. Il est porté par Eurek’Art / Label Rue, « Lieu structurant nomade », qui accompagne la création pour l’espace public et les projets de territoire depuis 25 ans. [Plus d’infos](https://labelrue.fr/saison-label-rue/saison-regionale/nous-avons-fait-la-nuit-2)

Possibilité de transport en navettes depuis le centre de Marguerittes, rdv place du Calvaire à côté de la Mairie, 30 min avant les représentations

