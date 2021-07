Visite sensible de l’abbaye ! Abbaye d’Arthous, 17 septembre 2021-17 septembre 2021, Hastingues.

Visite sensible de l’abbaye !

le vendredi 17 septembre à Abbaye d’Arthous

### L’Abbaye d’Arthous, à Hastingues, propose aux élèves et à leurs enseignants une découverte de l’ancienne abbaye par un format inédit : des activités d’observation, de dessin et des jeux… Ces activités permettent d’entrevoir l’histoire et les vestiges d’un Monument historique par une approche ludique et sensible. La découverte débute par une visite muette où les élèves découvrent, en silence, l’extérieur du monument et son environnement. Ils partagent ensuite une sensation, une couleur, un matériau, qui les a interpellé avec l’ensemble de la classe et le médiateur. Puis des jeux d’observation et de dessin permettent de déchiffrer les détails qui témoignent aujourd’hui de l’histoire et de l’architecture du site. Un parcours avec des miroirs permet aux élèves de « cheminer » au milieu de la charpente de l’église. Enfin des maquettes géantes permettent de recréer le plan de l’abbaye et reconstruire des arcs romans. Le transport entre l’établisement scolaire et l’abbaye d’Arthous et la médiation sont pris en charge par le Département des Landes.

Gratuit. Réservation obligatoire. Nombre de classes limité. Durée : 2h30.

Abbaye d’Arthous 785 route de l’Abbaye, 40300 Hastingues Hastingues Landes



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:30:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T16:30:00