Visite sensible à la villa Lassalles de Montmaurin Villa gallo-romaine de Lassalles et Musée archéologique Montmaurin

Visite sensible à la villa Lassalles de Montmaurin Rendez-vous aux jardins 2024 1 et 2 juin Villa gallo-romaine de Lassalles et Musée archéologique Adulte : 5€ / Gratuit pour les moins de 26 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T14:00:00+02:00 – 2024-06-01T17:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T14:00:00+02:00 – 2024-06-02T17:00:00+02:00

À travers une visite qui met les sens à l’honneur, découvrez le site majestueux de la villa Lassalles !

Villa gallo-romaine de Lassalles et Musée archéologique Route de Blajan, 31350 Montmaurin Montmaurin 31350 Haute-Garonne Occitanie 05 61 88 39 94 http://www.montmaurin-archeo.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.montmaurin-archeo.fr/ »}] Demeure aristocratique de l’antiquité tardive, remarquable par sa taille et son inscription dans le paysage environnant, la villa gallo-romaine de Lassalles est réputée par l’importance de ses jardins intérieurs. À partir du IVe siècle, la résidence du maître fut transformée en un palais s’étendant sur 5 800 m².

Depuis janvier 2020, un musée archéologique situé au centre du village présente les différents objets antiques retrouvés au sein des villas de Lassalles et de La Hillère (à l’entrée des Gorges de la Save), ainsi que des objets préhistoriques découverts à proximité.

La chapelle de La Hillère, à l’entrée des Gorges de La Save présente quant à elle un ensemble de mosaïques aux motifs floraux et géométriques. de Toulouse, N 124 direction Auch jusqu’à L’Isle-Jourdain, puis D 634, D 17 et D 633

