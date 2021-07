Embrun Embrun Embrun, Hautes-Alpes Visite Sens’Action: Les voûtes à l’envers Embrun Embrun Catégories d’évènement: Embrun

Hautes-Alpes

Visite Sens’Action: Les voûtes à l’envers Embrun, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Embrun. Visite Sens’Action: Les voûtes à l’envers 2021-07-13 16:00:00 16:00:00 – 2021-08-24 17:30:00 17:30:00

Embrun Hautes-Alpes EUR Une découverte active, insolite et sensorielle pour toute la famille en compagnie d’un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire Serre-Ponçon Ubaye Durance.



Visite adaptée dès l’âge de 6 ans dernière mise à jour : 2021-06-15 par

Détails Catégories d'évènement: Embrun, Hautes-Alpes