Le Musée des Instruments à vent, le mercredi 8 décembre à 14:30

À l’occasion de l’événement « En Attendant Noël » organisé par l’association « Les Marches Normandes », le Musée des instruments à vent vous propose une visite de ses expositions, permanente et temporaire, à la lumière des téléphones. Puis, toute lumière éteinte, vous pourrez écouter les sons de différents instruments. Saurez-vous en reconnaître certains ? [Les Marches Normandes](https://www.facebook.com/lesmarchesnormandes/) L’association « Les Marches Normandes » est une association à but non lucratif qui a pour objectif d’initier, de faire connaître et de coordonner des actions et manifestations à vocation culturelle, de la Vallée de l’Eure et des territoires environnants. L’association organise régulièrement différents événements tels que des rencontres relatives à l’histoire, des promenades, et l’invitation d’auteurs, d’artistes ou encore de témoins d’une époque ou d’une activité particulière. L’association organise également l’événement « En Attendant Noël » qui aura lieu du samedi 4 au dimanche 12 décembre 2021. Pour cet événement, les bibliothèques et les musées proposent différentes animations (lectures, rencontres, visites, ateliers, etc.). Des déambulations et des visites d’églises sont également au programme. Le point d’orgue étant bien sûr le concert de « Gospel Church » à l’église d’Ivry-la-Bataille le samedi 11 décembre à 20h30. Réservation au 02 32 36 28 80 ou [[miv@epn-agglo.fr](miv@epn-agglo.fr)](miv@epn-agglo.fr)

Gratuit, sur réservation

Visite guidée du MIV au travers des sens

Le Musée des Instruments à vent 2, rue d’Ivry 27750 La Couture-Boussey La Couture-Boussey Eure



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-08T14:30:00 2021-12-08T16:00:00