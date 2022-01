Visite : section antique du musée et Maison Sentex Saint-Sever Saint-Sever Catégories d’évènement: Landes

Visite : section antique du musée et Maison Sentex Saint-Sever, 17 février 2022, Saint-Sever. Visite : section antique du musée et Maison Sentex Place du Tour du Sol Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever

2022-02-17 15:00:00 – 2022-02-17 16:30:00 Place du Tour du Sol Office de Tourisme Landes-Chalosse

La visite commence au musée d'art et d'histoire du Cap de Gascogne pour découvrir le mobilier archéologique de la villa gallo-romaine d'Augreilh. Ainsi vous comprendrez l'origine des mosaïques installées dans la maison Sentex au XIXe siècle. Puis suivez le guide et déambulez dans la maison, entièrement pavée de ces mosaïques et découvrez la superbe collection de faïences de la famille Sentex, essentiellement de Samadet.

Rdv à l’Office de Tourisme. Visite guidée de la section gallo-romaine du musée suivie de la maison Sentex toute pavée de mosaïques issues de la villa gallo-romaine d’Augreilh et dotée de la collection de faïences de la famille Sentex, essentiellement de Samadet. Réservation : de 2 à 9 p. maximum. Rdv à l’Office de Tourisme. +33 5 58 76 34 64 La visite commence au musée d’art et d’histoire du Cap de Gascogne pour découvrir le mobilier archéologique de la villa gallo-romaine d’Augreilh. Ainsi vous comprendrez l’origine des mosaïques installées dans la maison Sentex au XIXe siècle. Puis suivez le guide et déambulez dans la maison, entièrement pavée de ces mosaïques et découvrez la superbe collection de faïences de la famille Sentex, essentiellement de Samadet.

Place du Tour du Sol Office de Tourisme Landes-Chalosse Saint-Sever

