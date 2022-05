Visite Secrets de Loire à Amboise Amboise Amboise Catégories d’évènement: Amboise

Indre-et-Loire

Visite Secrets de Loire à Amboise Amboise, 23 juillet 2022, Amboise. Visite Secrets de Loire à Amboise Amboise

2022-07-23 09:30:00 – 2022-07-23 11:30:00

Amboise Indre-et-Loire Située à la confluence de la Loire et de l’Amasse, Amboise laisse apparaître ses liens forts avec l’eau. Depuis la ville jusqu’aux bords de Loire, un/e animateur/trice de la Maison de la Loire vous fera découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles d’un fleuve royal certes, mais aussi bien vivant. Sur réservation Située à la confluence de la Loire et de l’Amasse, Amboise laisse apparaître ses liens forts avec l’eau. Depuis la ville jusqu’aux bords de Loire, un/e animateur/trice de la Maison de la Loire vous fera découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles d’un fleuve royal +33 2 47 50 97 52 https://www.helloasso.com/associations/maison-de-la-loire-d-indre-et-loire Située à la confluence de la Loire et de l’Amasse, Amboise laisse apparaître ses liens forts avec l’eau. Depuis la ville jusqu’aux bords de Loire, un/e animateur/trice de la Maison de la Loire vous fera découvrir ou redécouvrir les richesses naturelles d’un fleuve royal certes, mais aussi bien vivant. Sur réservation ADT Touraine – JC Coutand

Amboise

dernière mise à jour : 2022-05-07 par

Détails Catégories d’évènement: Amboise, Indre-et-Loire Autres Lieu Amboise Adresse Ville Amboise lieuville Amboise Departement Indre-et-Loire

Amboise Amboise Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/amboise/

Visite Secrets de Loire à Amboise Amboise 2022-07-23 was last modified: by Visite Secrets de Loire à Amboise Amboise Amboise 23 juillet 2022 Amboise Indre-et-Loire

Amboise Indre-et-Loire