Visite secrète : escargots Le Jacquin

Visite secrète : escargots Le Jacquin Chambon

2022-07-12

2022-07-12 – 2022-07-12

Chambon Cher Chambon L’élevage d’escargots Gros Gris est spécialisé dans la reproduction, la croissance et la transformation des escargots. Visites limitées à 15 personnes. Dans cet élevage artisanal, créé en 1991, venez faire connaissance avec la vie méconnue de ce gastéropode. Vous pourrez découvrir tout l’univers de l’escargot “Le Jacquin”. L’élevage d’escargots Gros Gris est spécialisé dans la reproduction, la croissance et la transformation des escargots. Visites limitées à 15 personnes. © Ad2tT du Cher

