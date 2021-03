Chambon Chambon Chambon, Cher Visite secrète : escargots Le Jacquin Chambon Catégories d’évènement: Chambon

Cher

Visite secrète : escargots Le Jacquin, 20 août 2021-20 août 2021, Chambon. 2021-08-20 14:30:00 14:30:00 – 2021-08-20 16:00:00

Chambon Cher Chambon 3 EUR 3 L’élevage d’escargots Gros Gris est spécialisé dans la reproduction, la croissance et la transformation des escargots. Vous pourrez découvrir tout l’univers de l’escargot « Le Jacquin ». Dans cet élevage artisanal, créé en 1991, venez faire connaissance avec la vie méconnue de ce gastéropode. Vous pourrez découvrir tout l’univers de l’escargot « Le Jacquin ». +33 2 48 48 00 18 Dans cet élevage artisanal, créé en 1991, venez faire connaissance avec la vie méconnue de ce gastéropode. Vous pourrez découvrir tout l’univers de l’escargot « Le Jacquin ». L’élevage d’escargots Gros Gris est spécialisé dans la reproduction, la croissance et la transformation des escargots. Vous pourrez découvrir tout l’univers de l’escargot « Le Jacquin ». pixabay

