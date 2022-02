Visite secrète #4 Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Indre

Visite secrète #4 Châteauroux, 26 février 2022, Châteauroux. Visite secrète #4 Châteauroux

2022-02-26 – 2022-02-26

Châteauroux Indre Qui n’a jamais rêvé de pousser cette porte ornée d’un panneau « entrée interdite » ou « réservé » ? Au cours de cette visite secrète, découvrez un lieu habituellement interdit au public ou accessible uniquement pour partie. Jusqu’à l’heure de la visite, le mystère demeurera entier, seuls le point de rendez-vous et l’horaire vous étant communiqués ! Pour le reste, laissez-vous guider par l’inconnu…

Afin de profiter au mieux de cette visite, nous vous recommandons d’avoir une bonne condition physique et de bonnes chaussures fermées. Les visites secrètes de l’office de tourisme reviennent dès janvier 2022 !

Laissez-vous surprendre par ces visites insolites et uniques en des lieux mystérieux tenus secrets jusqu’au tout dernier moment. +33 2 54 34 10 74 Qui n’a jamais rêvé de pousser cette porte ornée d’un panneau « entrée interdite » ou « réservé » ? Au cours de cette visite secrète, découvrez un lieu habituellement interdit au public ou accessible uniquement pour partie. Jusqu’à l’heure de la visite, le mystère demeurera entier, seuls le point de rendez-vous et l’horaire vous étant communiqués ! Pour le reste, laissez-vous guider par l’inconnu…

Afin de profiter au mieux de cette visite, nous vous recommandons d’avoir une bonne condition physique et de bonnes chaussures fermées. CP CBT

Châteauroux

dernière mise à jour : 2022-01-05 par

Détails Catégories d’évènement: Châteauroux, Indre Autres Lieu Châteauroux Adresse Ville Châteauroux lieuville Châteauroux Departement Indre

Châteauroux Châteauroux Indre https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chateauroux/

Visite secrète #4 Châteauroux 2022-02-26 was last modified: by Visite secrète #4 Châteauroux Châteauroux 26 février 2022 Châteauroux Indre

Châteauroux Indre