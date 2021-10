Châteauroux Châteauroux Châteauroux, Indre Visite secrète #1 Châteauroux Châteauroux Catégories d’évènement: Châteauroux

Visite secrète #1 Châteauroux, 30 octobre 2021, Châteauroux. Visite secrète #1 2021-10-30 – 2021-10-30

Des sommets des châteaux d'eau de la rue des États-Unis aux profondeurs des caves du musée Bertrand, des trésors de la crypte de l'abbaye Notre-Dame de Déols à ceux de la réserve de la médiathèque Équinoxe, voici une sélection de lieux qui ont été révélés lors des dernières visites secrètes. Lors de ces visites, nous vous emmenons dans des lieux habituellement fermés au public… Qui sait où nous vous emmènerons encore cette année ? Croyez-nous, Châteauroux n'a pas fini de vous révéler ses plus beaux mystères ! Les visites secrètes de l'office de tourisme reviennent à partir du 30 octobre 2021. Laissez-vous surprendre par ces visites insolites et uniques en des lieux mystérieux tenus secrets jusqu'au tout dernier moment. +33 2 54 34 10 74

