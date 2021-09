Limoges Musée national Adrien Dubouché Haute-Vienne, Limoges Visite scolaire “A table, à Limoges et ailleurs” Musée national Adrien Dubouché Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

le vendredi 17 septembre à Musée national Adrien Dubouché

### Une histoire des arts de la table du XVIIIe siècle à nos jours ! Cette visite permet d’appréhender l’évolution des traditions de la table à travers le temps. Les élèves découvrent des objets aujourd’hui oubliés puis reconstituent la manière de dresser la table et de manger au XVIIIe siècle, avant d’aborder les évolutions des objets de table jusqu’aux créations contemporaines de Limoges.

Tarifs habituels. Réservation obligatoire.

Musée national Adrien Dubouché 8 bis place Winston-Churchill, 87000 Limoges

2021-09-17T10:00:00 2021-09-17T11:00:00;2021-09-17T11:15:00 2021-09-17T12:15:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T15:00:00;2021-09-17T15:15:00 2021-09-17T16:15:00

