le dimanche 19 septembre à 16:00

Visite scénarisée de la Maison du docteur Gachet, créée par la Compagnie Mystère Bouffe de Nathalie Schaevers a été mise en ligne pour la Nuit des Musées 2020 virtuelle. Approche vivante et originale du passé historique du site, elle met en scène en particulier Blanche Derousse, artiste élève du docteur Gachet, à laquelle nous consacrerons prochainement une exposition…

Réservation obligatoire; 10 personnes max; Port du masque obligatoire; Pass sanitaire obligatoire

Maison du Docteur Gachet 78 rue du Docteur-Gachet 95430 Auvers-sur-Oise Pontoise Val-d'Oise

