[Visite savoir-faire] Les Vergers et la cidrerie de la Gentilhommière

2022-07-28 10:30:00 – 2022-07-28 De l’entretien de son magnifique verger bio au brassage et à la mise en bouteille, Félix partage avec vous sa passion du cidre. Une dégustation accompagnée de toasts au Neufchâtel et de tarte aux pommes agrémentera cette visite. dernière mise à jour : 2022-01-13 par

