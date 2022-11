[Visite savoir-faire] Les coulisses des « Pains Populaires » Dieppe Dieppe Catégories d’évènement: Dieppe

Seine-Maritime

[Visite savoir-faire] Les coulisses des « Pains Populaires » Dieppe, 23 novembre 2022, Dieppe. [Visite savoir-faire] Les coulisses des « Pains Populaires »

/Place Louis Vitet Aux Pains Populaires Dieppe Seine-Maritime Aux Pains Populaires /Place Louis Vitet

2022-11-23 – 2022-11-23

Aux Pains Populaires /Place Louis Vitet

Dieppe

Seine-Maritime Vous aimez l’odeur délicieuse du bon pain bien frais ? Vous pouvez humer ces arômes à proximité de la boulangerie Aux Pains Populaires. Nous vous emmenons à la découverte d’une méthode ancestrale de réalisation de pain au levain biologique.

Matthieu partagera avec vous son savoir-faire, mais également son travail pour produire autrement. Ce jeune passionné s’interroge sur les matières premières que l’on utilise, l’énergie que l’on consomme, l’organisation du travail ou la répartition des richesses… Vaste programme sur lequel vous pourrez activement échanger, tout en goûtant des pains surprenants ! Vous aimez l’odeur délicieuse du bon pain bien frais ? Vous pouvez humer ces arômes à proximité de la boulangerie Aux Pains Populaires. Nous vous emmenons à la découverte d’une méthode ancestrale de réalisation de pain au levain biologique.

Matthieu partagera avec vous son savoir-faire, mais également son travail pour produire autrement. Ce jeune passionné s’interroge sur les matières premières que l’on utilise, l’énergie que l’on consomme, l’organisation du travail ou la répartition des richesses… Vaste programme sur lequel vous pourrez activement échanger, tout en goûtant des pains surprenants ! contact@dieppetourisme.com +33 2 32 14 40 60 http://auxpainspopulaires.com/ Aux Pains Populaires /Place Louis Vitet Dieppe

dernière mise à jour : 2022-01-10 par

Détails Catégories d’évènement: Dieppe, Seine-Maritime Autres Lieu Dieppe Adresse Dieppe Seine-Maritime Aux Pains Populaires /Place Louis Vitet Ville Dieppe lieuville Aux Pains Populaires /Place Louis Vitet Dieppe Departement Seine-Maritime

Dieppe Dieppe Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dieppe/

[Visite savoir-faire] Les coulisses des « Pains Populaires » Dieppe 2022-11-23 was last modified: by [Visite savoir-faire] Les coulisses des « Pains Populaires » Dieppe Dieppe 23 novembre 2022 /Place Louis Vitet Aux Pains Populaires Dieppe Seine-Maritime dieppe seine-maritime

Dieppe Seine-Maritime