[Visite savoir-faire] La chèvrerie La Petite Caulette & atelier de fabrication de fromage La Petite Caulette Petit-Caux, mercredi 10 avril 2024.

[Visite savoir-faire] La chèvrerie La Petite Caulette & atelier de fabrication de fromage La Petite Caulette Petit-Caux Seine-Maritime

Cindy vous ouvre les porte de sa chèvrerie, la Petite Caulette ! Située dans le hameau de Tourville-la-Chapelle, elle accueille des chèvres naines et fabrique son propre fromage. Le temps de cette visite, Cindy vous expliquera son métier et vous livrera les secrets de son exploitation. Le petit plus, vous pourrez vous prêter au jeu et fabriquer votre propre fromage de chèvre !

Réservation obligatoire.

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10

La Petite Caulette /Tourville-la-Chapelle

Petit-Caux 76630 Seine-Maritime Normandie contact@dieppetourisme.com

