Les visites sandwich sont de retour à Evry-Courcouronnes en 2022 pour 5 nouvelles dates ! Transformez votre pause déjeuner en moment culturel insolite ! Notre guide conférencière vous donne rendez-vous un jeudi tous les 15 jours pendant 30 minutes, pour vous faire découvrir à travers une visite surprise, un lieu, une sculpture, une rue ou un fresque d’Evry-Courcouronnes…. Découvrez la ville comme vous ne l’avez jamais vu ! Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de la réservation, Pensez à prendre votre sandwich !

Sur inscription:2€ par personne pour la visite.4 visites achetées, la 5 ème offerte

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-03T12:45:00 2022-02-03T13:15:00;2022-02-17T12:45:00 2022-02-17T13:15:00;2022-03-17T12:45:00 2022-03-17T13:15:00;2022-03-31T12:45:00 2022-03-31T13:15:00;2022-04-14T12:45:00 2022-04-14T13:15:00

