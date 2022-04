Visite sandwich à Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Cosne-Cours-sur-Loire Catégories d’évènement: Cosne-Cours-sur-Loire

Cosne-Cours-sur-Loire Nièvre Cosne-Cours-sur-Loire Transformez votre pause déjeuner en pause culturelle ! Rendez-vous avec Lucile pour faire connaissance avec un bâtiment, un personnage, un lieu surprise… Durée : 30 minutes. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. contact@ot-cosnesurloire.fr +33 3 86 28 11 85 http://www.ot-cosnesurloire.com/ Transformez votre pause déjeuner en pause culturelle ! Rendez-vous avec Lucile pour faire connaissance avec un bâtiment, un personnage, un lieu surprise… Durée : 30 minutes. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme Loire, Vignobles et Nohain. Cosne-Cours-sur-Loire

