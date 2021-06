Sancerre Sancerre Cher, Sancerre Visite : « Sancerre avant l’histoire » Sancerre Sancerre Catégories d’évènement: Cher

Sancerre

Visite : « Sancerre avant l’histoire » Sancerre, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Sancerre. Visite : « Sancerre avant l’histoire » 2021-07-10 09:30:00 – 2021-07-10

Sancerre Cher 10 EUR 10 L’Association des Géologues du Sancerrois, en lien avec l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois, organise une visite commentée de la ville de Sancerre pour découvrir le passé géologique de cette cité médiévale. Au programme : lecture de paysage et circuit commenté dans les rues et ruelles. Réservation de rigueur.

Respect des règles sanitaires en vigueur. Venez découvrir la ville de Sancerre … avant l’histoire ! accueil@tourisme-sancerre.com +33 2 48 54 08 21 L’Association des Géologues du Sancerrois, en lien avec l’Office de Tourisme du Grand Sancerrois, organise une visite commentée de la ville de Sancerre pour découvrir le passé géologique de cette cité médiévale. Au programme : lecture de paysage et circuit commenté dans les rues et ruelles. Réservation de rigueur.

Respect des règles sanitaires en vigueur. OTGS dernière mise à jour : 2021-06-28 par Office de tourisme du Grand Sancerrois

Détails Catégories d’évènement: Cher, Sancerre Étiquettes évènement : Autres Lieu Sancerre Adresse Ville Sancerre lieuville 47.33052#2.83967