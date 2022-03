VISITE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSETT Saint-Guilhem-le-Désert, 23 mars 2022, Saint-Guilhem-le-Désert.

VISITE SAINT-GUILHEM-LE-DÉSETT Saint-Guilhem-le-Désert

2022-03-23 00:00:00 – 2022-03-23 00:30:00

Saint-Guilhem-le-Désert Hérault Saint-Guilhem-le-Désert

5 EUR Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France qui a tant à vous raconter !

Étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert est niché dans le val de Gellone, un somptueux écrin de verdure et de rocaille.

En compagnie de notre guide passionnée, vous arpentez les ruelles du village et découvrez les richesses médiévales du village : l’église et le cloître de l’abbaye de Gellone, joyau de l’art roman languedocien, les remarquables façades romanes du village, la beauté de la cascade du Verdus… La visite se poursuit en flânant dans les ruelles typiques chargées d’émotions !

Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France qui a tant à vous raconter !

Visitez Saint-Guilhem-le-Désert, l’un des Plus Beaux Villages de France qui a tant à vous raconter !

Étape incontournable sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, Saint-Guilhem-le-Désert est niché dans le val de Gellone, un somptueux écrin de verdure et de rocaille.

En compagnie de notre guide passionnée, vous arpentez les ruelles du village et découvrez les richesses médiévales du village : l’église et le cloître de l’abbaye de Gellone, joyau de l’art roman languedocien, les remarquables façades romanes du village, la beauté de la cascade du Verdus… La visite se poursuit en flânant dans les ruelles typiques chargées d’émotions !

Saint-Guilhem-le-Désert

dernière mise à jour : 2022-02-28 par