le dimanche 10 avril à 10:00

Chaussez vos baskets, n’oubliez pas d’emporter vos oreilles et c’est parti pour ce parcours 2 en 1 «sport et culture» de 5 km environ, dans les pas de notre guide-conférencière, mais aussi grande fan de running ! Du Vélodrome historique (dont vous parcourrez la piste en petites foulées) au vélodrome couvert en passant par le Nouveau Roubaix, vous découvrirez les mille et un secrets de ce quartier et de son histoire sportive légendaire…tout cela entre deux étirements !

10€

2022-04-10T10:00:00 2022-04-10T12:00:00

