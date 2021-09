Royan Palais des Congrès Charente-Maritime, Royan Visite : Royan 1950, une architecture de détails Palais des Congrès Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Palais des Congrès, le samedi 16 octobre à 14:30

Dans le contexte de la Reconstruction, les formes du Mouvement Moderne se mêlent aux références régionales ainsi qu’aux influences brésiliennes : l’architecture est en pleine métamorphose ! Il en résulte un style unique, dont la richesse se révèle dans les détails. Le style 1950 royannais, c’est l’art du cadre, des escaliers aériens, des auvents en casquette, des portes étonnantes ou des garde-corps variés. C’est dans ce foisonnement de détails que s’affirme la singularité de l’architecture moderne de Royan.

6,50 € tarif plein ; 4,10 € tarif réduit. Réservation obligatoire. Rdv Palais des Congrès, côté square.

Journées nationales de l’architecture Palais des Congrès 42 avenue des congrès, 17200 Royan Royan Charente-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T14:30:00 2021-10-16T16:30:00

