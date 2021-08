Montval-sur-Loir Rotonde ferroviaire Montval-sur-Loir, Sarthe Visite Rotonde Ferroviaire Rotonde ferroviaire Montval-sur-Loir Catégories d’évènement: Montval-sur-Loir

Visites guidées. Présentation du bâtiment et ses composants.. Visite du musée et ses nombreux objets et outils liés au chemin de fer. Démonstration de matériels. Explication et présentation du projet complet d’aménagement du site. Informations sur le chantier en cours de la rénovation complète des couvertures, opération qui doit se terminer vers la fin Octobre.

Entrée libre avec participation volontaire des visiteurs

