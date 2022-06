Visite « Rosheim au temps des chevaliers »

2022-07-13 15:00:00 – 2022-08-24 16:30:00 Envie de connaître Rosheim au temps du Moyen-Age ? Replongez dans cette période médiévale avec un guide passionné et costumé ! Une visite ludique où toute la famille pourra porter et tester tout un tas d'objets de reconstitution ! Rendez-vous devant l'office de tourisme. Visites guidées sans inscription préalable. dernière mise à jour : 2022-05-21

