Visite romaine accompagnée par les légionnaires de la « Leg VIII Octavia Forum Iulii »

Office de Tourisme de Fréjus, le dimanche 19 septembre à 10:00

Découvrez les monuments de spectacles romains accompagné par un guide conférencier et une troupe de légionnaires romains. Pour un véritable voyage dans le temps ! RDV devant l'office de tourisme

Office de Tourisme de Fréjus
Place Clemenceau, 249 rue Jean Jaurès, 83600 Fréjus
Fréjus
Var

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00

