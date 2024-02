Visite « Riton et ses copains » Caen, mardi 5 mars 2024.

Visite « Riton et ses copains » Caen Calvados

Connaissez-vous les animaux du musée d’initiation à la nature et les plantes de son jardin ? Découvrez le musée, ses collections et son histoire, puis jouez pour découvrir certains des spécimens et leurs spécificités.

Animation famille (6-12ans), gratuite, sur réservation obligatoire 07 83 10 01 29 ou reservation@cpievdo.fr

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-05 14:30:00

fin : 2024-03-05 16:30:00

Enceinte de l’abbaye aux hommes

Caen 14000 Calvados Normandie reservation@cpievdo.fr

