Visite + Repas de la Propriété Luc Allauch, samedi 6 avril 2024.

Traversez les portes du temps et plongez dans les années 1900 !

Dans les pas cinématographiques du jeune Marcel Pagnol, Allauch vous ouvre les portes de l’emblématique « Propriété Luc » pour une visite guidée suivie d’un repas au cœur du Domaine Départemental de Pichauris.

Partez à la découverte de ce lieu de tournage emblématique qui a nourri les souvenirs d’enfance de Marcel Pagnol et profitez d’une totale immersion au cœur du Domaine de Pichauris.



Nous vous proposons de passer les portes du temps et de découvrir la commune d’Allauch des années 1900. Nous vous conterons notre histoire, nos traditions, nos légendes et partagerons un repas typique de ces années- là.

Etes-vous prêts à embarquer avec nous ?



Samedi 6 avril dans la limite des places disponibles (25 personnes maximum).

Visite de 10h à 12h

Repas à partir de 12h10

Menu du repas

Charcuterie

Epaule d’agneau, pommes de terre grenaille au four

Haricots verts

Salade

Fromage

Mignardises



Dimanche 7 avril dans la limite des places disponibles (25 personnes maximum).

Visite de 10h à 12h

Repas à partir de 12h10

Menu du repas

Charcuterie

Pied paquets, pomme vapeur

Salade

Fromages

Mignardises

Si une personne ne mange pas les pieds paquets, nous proposons de la daube à l’ancienne



Menu enfant

Charcuterie, poulet, écrasé de pommes de terre, fromage, mignardises

Non accessible aux personnes en fauteuil roulant et aux poussettes Animaux interdits.



Rendez-vous au minimum un quart d’heure avant le début de la visite sur le parking des micocouliers, Domaine Départemental de Pichauris à Allauch 13190 (adresse GPS chemin de Pichauris à Gréasque Allauch 13190)



Chaussures de marche conseillées même s’il s’agit d’une visite et non d’une randonnée, l’accès à la propriété Luc se faisant par des chemins caillouteux. 20 20 EUR.

